Грошова допомога на поховання: кому та скільки зараз виплачують
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Є список необхідних документів
В Україні сім'ї, в якій померла особа, можуть отримати грошову допомогу на поховання. Але є певні умови, аби їм нарахували 4100 гривень.
Згідно зі законом "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", така виплата надається в разі смерті застрахованої особи або якщо члени сім'ї перебували на її утриманні. Рішення про виплату приймає роботодавець.
Хто може перебувати на утриманні померлої особи
- дружина (чоловік);
- діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (брати, сестри та онуки – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчалися за денною формою здобуття освіти, – до 23 років;
- батько, мати;
- дід, баба за прямою лінією спорідненості.
Як мовиться у законі, члени сім'ї, які мали самостійні джерела засобів до існування у вигляді пенсії чи заробітної плати, не можуть вважатись особами, які перебувають на утриманні померлого.
На підставі яких документів надається виплата:
- заяви особи, яка здійснила поховання;
- документа, що посвідчує особу;
- витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідки про смерть.
Документи, які потрібно надати
Особа звертається до роботодавця і подає:
- заяву про виплату допомоги на поховання;
- документ, що посвідчує особу;
- фінансові документи, які підтверджують витрати на поховання;
- довідку з банківськими реквізитами для перерахунку коштів;
- свідоцтво про смерть;
- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.
Рішення про нарахування буде приймати роботодавець або уповноважена особа не пізніше дня після звернення, а виплачуватись допомога буде на наступний день, коли вони отримають кошти від ПФУ.
Якщо місце роботи померлої особи було ліквідовано або відбулась заміна власників, то заявникам треба звернутись до будь-якого сервісного центру ПФУ.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де українцям виплатять до 21 тисяч гривень на зимовий період і за яких умов.