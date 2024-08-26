Грошова допомога на поховання: кому та скільки зараз виплачують

Є список необхідних документів

В Україні сім'ї, в якій померла особа, можуть отримати грошову допомогу на поховання. Але є певні умови, аби їм нарахували 4100 гривень.

Згідно зі законом "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", така виплата надається в разі смерті застрахованої особи або якщо члени сім'ї перебували на її утриманні. Рішення про виплату приймає роботодавець.

Хто може перебувати на утриманні померлої особи

дружина (чоловік);

діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (брати, сестри та онуки – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчалися за денною формою здобуття освіти, – до 23 років;

батько, мати;

дід, баба за прямою лінією спорідненості.

Як мовиться у законі, члени сім'ї, які мали самостійні джерела засобів до існування у вигляді пенсії чи заробітної плати, не можуть вважатись особами, які перебувають на утриманні померлого.

На підставі яких документів надається виплата:

заяви особи, яка здійснила поховання;

документа, що посвідчує особу;

витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідки про смерть.

Документи, які потрібно надати

Особа звертається до роботодавця і подає:

заяву про виплату допомоги на поховання;

документ, що посвідчує особу;

фінансові документи, які підтверджують витрати на поховання;

довідку з банківськими реквізитами для перерахунку коштів;

свідоцтво про смерть;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.

Рішення про нарахування буде приймати роботодавець або уповноважена особа не пізніше дня після звернення, а виплачуватись допомога буде на наступний день, коли вони отримають кошти від ПФУ.

Якщо місце роботи померлої особи було ліквідовано або відбулась заміна власників, то заявникам треба звернутись до будь-якого сервісного центру ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де українцям виплатять до 21 тисяч гривень на зимовий період і за яких умов.