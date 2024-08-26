Денежная помощь на погребение: кому и сколько сейчас выплачивают
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Есть список необходимых документов
В Украине семьи, у которой умер человек, могут получить денежную помощь на погребение. Но есть определенные условия, чтобы им насчитали 4100 гривен.
Согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании", такая выплата предоставляется в случае смерти застрахованного лица или если члены семьи находились на его содержании. Решение о выплате принимает работодатель.
Кто может находиться на содержании умершего
- жена (супруг);
- дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет (братья, сестры и внуки – при условии, что у них нет трудоспособных родителей), а соискатели профессиональной (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, обучавшихся по дневной форме получения образования, – до 23 лет;
- отец, мать;
- дед, баба по прямой линии родства.
Как говорится в законе, члены семьи, имевшие самостоятельные источники средств для существования в виде пенсии или заработной платы, не могут считаться лицами, находящимися на содержании умершего.
На основании каких документов предоставляется выплата:
- заявления лица, совершившего погребение;
- документа, удостоверяющего личность;
- выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на захоронение или справки о смерти.
Документы, которые необходимо предоставить
Лицо обращается к работодателю и подает:
- заявление о выплате помощи на погребение;
- документ, удостоверяющий личность;
- финансовые документы, подтверждающие расходы на погребение;
- справка с банковскими реквизитами для пересчета средств;
- свидетельство о смерти;
- выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти.
Решение о начислении будет принимать работодатель или уполномоченное лицо не позднее дня после обращения, а выплачиваться помощь будет на следующий день, когда они получат средства от ПФУ.
Если место работы умершего было ликвидировано или произошла замена владельцев, то заявителям следует обратиться в любой сервисный центр ПФУ.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где украинцам выплатят до 21 тысячи гривен на зимний период и при каких условиях.