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Денежная помощь на погребение: кому и сколько сейчас выплачивают

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 26 августа 2024, 15:02
Гривна. Фото Економічна правда

Есть список необходимых документов

В Украине семьи, у которой умер человек, могут получить денежную помощь на погребение. Но есть определенные условия, чтобы им насчитали 4100 гривен.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании", такая выплата предоставляется в случае смерти застрахованного лица или если члены семьи находились на его содержании. Решение о выплате принимает работодатель.

Кто может находиться на содержании умершего

  • жена (супруг);
  • дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет (братья, сестры и внуки – при условии, что у них нет трудоспособных родителей), а соискатели профессиональной (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, обучавшихся по дневной форме получения образования, – до 23 лет;
  • отец, мать;
  • дед, баба по прямой линии родства.

Как говорится в законе, члены семьи, имевшие самостоятельные источники средств для существования в виде пенсии или заработной платы, не могут считаться лицами, находящимися на содержании умершего.

На основании каких документов предоставляется выплата:

  • заявления лица, совершившего погребение;
  • документа, удостоверяющего личность;
  • выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на захоронение или справки о смерти.

Документы, которые необходимо предоставить

Лицо обращается к работодателю и подает:

  • заявление о выплате помощи на погребение;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • финансовые документы, подтверждающие расходы на погребение;
  • справка с банковскими реквизитами для пересчета средств;
  • свидетельство о смерти;
  • выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти.

Решение о начислении будет принимать работодатель или уполномоченное лицо не позднее дня после обращения, а выплачиваться помощь будет на следующий день, когда они получат средства от ПФУ.

Если место работы умершего было ликвидировано или произошла замена владельцев, то заявителям следует обратиться в любой сервисный центр ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где украинцам выплатят до 21 тысячи гривен на зимний период и при каких условиях.

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#Социальные выплаты #Выплаты #Денежная помощь