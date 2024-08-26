Денежная помощь на погребение: кому и сколько сейчас выплачивают

Есть список необходимых документов

В Украине семьи, у которой умер человек, могут получить денежную помощь на погребение. Но есть определенные условия, чтобы им насчитали 4100 гривен.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании", такая выплата предоставляется в случае смерти застрахованного лица или если члены семьи находились на его содержании. Решение о выплате принимает работодатель.

Кто может находиться на содержании умершего

жена (супруг);

дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет (братья, сестры и внуки – при условии, что у них нет трудоспособных родителей), а соискатели профессиональной (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, обучавшихся по дневной форме получения образования, – до 23 лет;

отец, мать;

дед, баба по прямой линии родства.

Как говорится в законе, члены семьи, имевшие самостоятельные источники средств для существования в виде пенсии или заработной платы, не могут считаться лицами, находящимися на содержании умершего.

На основании каких документов предоставляется выплата:

заявления лица, совершившего погребение;

документа, удостоверяющего личность;

выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на захоронение или справки о смерти.

Документы, которые необходимо предоставить

Лицо обращается к работодателю и подает:

заявление о выплате помощи на погребение;

документ, удостоверяющий личность;

финансовые документы, подтверждающие расходы на погребение;

справка с банковскими реквизитами для пересчета средств;

свидетельство о смерти;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти.

Решение о начислении будет принимать работодатель или уполномоченное лицо не позднее дня после обращения, а выплачиваться помощь будет на следующий день, когда они получат средства от ПФУ.

Если место работы умершего было ликвидировано или произошла замена владельцев, то заявителям следует обратиться в любой сервисный центр ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где украинцам выплатят до 21 тысячи гривен на зимний период и при каких условиях.