Усик зводив Ф’юрі в школу боксу: найкращі моменти бою (відео)

Хороший маленький боксер переміг хорошого великого боксера

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному бою шоу Олександр Усик (23-0, 14 КО) захистив титули WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі, перемігши британця Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

Український боксер виграв бій на думку всіх суддів, включаючи Штучний інтелект. Про це повідомляє "Телеграф".

Усик краще рухався на ногах і працював серійно. А ось Ф’юрі активно фехтував "джебом", клінчував і часом діяв брудно проти українця. Примітно, що Тайсон викинув більше ударів, ніж Олександр, проте Кіт був набагато точнішим за Циганського короля. Судячи зі статистики від CompuBox, українець доніс до цілі 179 ударів проти 144 влучень британця.

Статистика бою Усик — Ф’юрі 2

Найкращі моменти бою Усик — Ф'юрі 2

У першому поєдинку Усик — Ф’юрі, який також пройшов у Ер-Ріяді, Олександр роздільним рішенням суддів здолав Ф’юрі. "Циганський король" тоді також не визнав поразки.

Нагадаємо, на вечорі боксу в Усик — Ф’юрі 2 виступили четверо українців. У 10-раундовому поєдинку андеркарда українець Андрій Новицький захистив свій титул у надважкій вазі. Потім Даніель Лапін переміг за очками небитого боксера і завоював другорядний чемпіонський пояс. Крім того, українець Сергій Богачук здобув дострокову перемогу у поєдинку-елімінаторі по лінії WBC.