Популярный овощ дорожает и цена достигла 7-летнего максимума: что будет дальше

Фермеры теряют свой урожай

Вместе с популярным салатным овощем продолжают дорожать и помидоры. Причинами положительной динамики есть высокий спрос и сокращение предложения товара.

В настоящее время тепличные помидоры стоят 35-50 гривен, что в среднем на 13% дороже, чем неделей раньше. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что цены на овощ, которые сейчас есть на рынке, самые высокие в Украине за последние 7 лет.

Причинами, которые повлияли на ценник, являются резкое сокращение товара в украинских хозяйствах и высокий спрос со стороны компаний и розничных сетей.

"Из-за сильной жары многие производители потеряли часть урожая, поскольку при аномальных погодных условиях в июле текущего года даже защищенная почва не гарантировала получение всего запланированного урожая. Дополнительно, украинские фермеры потеряли значительную часть урожая грунтовых томатов, у некоторых из них потери оценивались в 100%", — объясняют в проекте.

Аналитики также добавляют, что приобрести помидоры сейчас можно в 3 раза дороже, чем в конце августа прошлого года. Кроме того, есть вероятность, что цены будут расти в течение следующей недели. Если это будет так, тогда помидоры Украины точно станут самыми дорогими по сравнению с другими странами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что голубика в Украине может стать дефицитной. Повлияет ли такая ситуация на цену, рассказала Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов.