Цена выросла почти в половину за неделю: почему популярная бахчевая культура дорожает

Хотя этот товар подорожал, однако он все равно на 20% дешевле, чем в прошлом году

В Украине был зафиксирован рост цен на дыню. Причиной такой тенденции стало сокращение предложения плода на рынке.

За неделю она подорожала на 44% и сейчас ее можно купить за 15-25 гривен/килограмм. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По их словам, уже завершается сезон реализации дыни, но торговая активность на рынке все еще держится на высоком уровне. В свою очередь это провоцирует ограниченное предложение, которое дает продавцам "зеленый свет" на повышение цены.

"Стоит отметить, что, несмотря на существенное подорожание в данном сегменте, дыни сегодня в Украине поступают в продажу в среднем на 20% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года", — резюмировали в проекте.

В то же время, стоит напомнить, что цены на арбуз в Украине стремительно упали. Дальнейшее удешевление связано с низким качеством ягоды, увеличением предложения и низким спросом.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какой популярный фрукт в Украине может стать дефицитным. Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов Татьяна Попович прогнозирует, что цены на этот товар будут расти в дальнейшем.