Ежемесячная премия для военных: кто ее получает и какая сумма

Размер выплаты зависит от должностного оклада

Военные получают ежемесячные дополнительные вознаграждения и доплаты. Но им также предусмотрена и премия, если они внесли большой вклад в общие результаты службы.

Согласно приказу "Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", премии выплачиваются всем военнослужащим, кроме срочников. Средства поступают на основе приказа командира воинской части.

Командиры воинских частей и других подразделений ВСУ имеют право ежемесячно выплачивать премию военнослужащим.

Сумма премии должна быть не менее 10% должностного оклада, хотя размер устанавливает Министр обороны Украины для соответствующих категорий военнослужащих. В то же время сумма также зависит от денежного обеспечения, предусмотренного в смете Министерства обороны Украины, и особенностей прохождения военной службы.

Начисление премии военным осуществляется на основании приказа командира воинской части. Он должен выдаваться до 5 числа месяца, следующего за месяцем премирования. Командир при написании приказа должен учитывать военную дисциплину, дисциплинарные взыскания (если они есть) и показатели выполнения служебных обязанностей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные, имеющие одно конкретное звание, могут получить вознаграждение в 150 тыс. грн.