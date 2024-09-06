Один з овочів побив 10-річний рекорд ціни: чи дорожчатиме борщовий набір восени

Скоро розпочнеться масовий збір врожаю

На українському ринку певні види овочів борщового набору помітно виросли в ціні у порівнянні з минулими роками. Але вартість майже не змінилась на буряк, моркву та цибулю.

За словами Тетяни Попович, керівника відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у м.Львів, передає "Телеграф", на початку осені цінники на овочі борщового набору залишаються більш-менш стабільними. Однак морква та капуста трохи здорожчали через скорочення пропозиції.

"З початком масового збору пізніх сортів очікується деяке зниження цін у найближчі тижні", — прогнозує експерт.

Які ціни на львівському ринку та чого очікувати надалі

За її словами, буряк, цибуля та капуста ближче до листопада можуть здорожчати на 10-15%. Причини — підвищений попит та обмежена пропозиція.

Водночас середня вартість картоплі зараз складає 10,5 гривні за кілограм. Це найбільша ціна за останні 10 років. Наприклад у 2016 році картопля в середньому коштувала 2,5 гривні.

Наразі капусту можна придбати за 17,5 гривні, а пікове здорожчання на неї відбулось у другій половини серпня. Торік вона коштувала 7,5 гривні.

Тим часом буряк коштує 9,5 грн/кг, морква – 11 грн/кг, цибуля – 12,5 грн/кг і ціна на них майже не змінилась.

Ціни на овочі борщового набору в магазинах

Згідно зі даними "Мінфін", середня вартість капусти білокачанної наразі складає 28,40. Минулого місяця вартість була вища на 4,61 гривні, тобто 33,01 гривня.

Картопля 1 кг в середньому коштує 18,40, але у серпні була дорожча на 4,09 гривні — 22,49 гривні.

Картоплю молоду 1 кг можна наразі придбати за 22,98 гривні. У серпні ціна була нижча на 0,22 гривні — 22,76 гривні.

Картоплю рожеву 1 кг в середньому продають за 26,90 гривні і її вартість не змінилась з серпня.

Середній цінник на цибулю складає 35,0 гривні за кіло. У серпні вартість на неї була вища на 12,45 гривні — 47,45 гривні.

Цибуля ріпчаста наразі коштує 18 гривень 1 кг, але у серпні ціна складала 17,53 гривні, тобто нижча на 0,47 гривні.

Наразі цибуля ріпчаста молода 1 кг коштує в середньому 15,46 гривні. Минулого місяця цінник складав 15,81 гривні, що на 0,35 гривні вище.

Цибулю синю 1 кг зараз можна придбати за 32,15 гривні. Місяцем раніше її вартість складала 35,48 гривні, що на 3,33 гривні вище.

Середня вартість моркви 1 кг наразі є 13,17. У серпні вартість була більше на 6,59 гривні — 19,76 гривні.

Буряк молодий 1 кг коштує в середньому 13,50 гривні, що на 9,59 гривні дешевше, аніж минулого місяця.

Середня ціна буряка молодого складає 10,80 гривні. У серпні цінник був вище на 1,17 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціни на головну ягоду літа поповзли вгору. Прогнозом щодо подальшої вартості поділилась Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові.