Урожай подсолнуха может быть меньшим: дорожает ли масло

На поле температура могла достигать +38…40 градусов

В Украине фиксируется постепенное удорожание подсолнечного масла. Некоторые аграрии прогнозируют, что в этом году урожай подсолнуха в некоторых регионах сократится до 2 т/га.

Причиной роста цен стала жара, продолжавшаяся почти весь июль. Об этом рассказал владелец ФХ "Элит" Григорий Тулба для AgroPortal.ua.

По его словам, это растение должно выдерживать солнечные удары лучше других и имеет длинные корни, которые могут проникать глубоко в почву для поиска влаги. Но в этом сезоне солнце "сожгло" подсолнух. Аграрии на юге ожидают сокращение урожая до 2 т/га.

Тулба отмечает, что с такой проблемой сталкивается много хозяйств, поэтому стоимость подсолнуха будет высокой, особенно со временем. В то же время, возможность аграриев удержать продажу культуры с целью лучшей цены зависит от финансов сельхозпроизводителей.

"Сейчас длится период закупки гербицидов, протравителей и семян. На днях ожидают роста цены на азотные удобрения минимум на 1000 грн/т. Хотелось бы закупить их до подорожания. Поэтому возможность ждать лучшей цены есть не всегда", — резюмирует владелец ФХ "Еліт" .

Цены на масло в магазинах

Согласно данным "Минфина", в настоящее время масло "Олейна" рафинированное стоит в среднем 60,15 гривны (850 мл). Месяцем ранее его цена была ниже на 1,74 гривны, то есть 58,41 гривны.

В то же время масло "Щедрый Дар" рафинированное в сентябре в среднем можно приобрести за 61,03 гривны. В августе стоимость составляла 60,08 гривны, то есть была меньше на 0,95 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что популярный осенний фрукт дешевеет в Украине с конца лета.