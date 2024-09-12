Деякі українці можуть отримати понад 29 тис грн за статус: хто саме та за яких обставин

Розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму

Українки, які народили щонайменше п'ятьох дітей, мають право отримати звання "Мати-героїня", а також одноразову грошову допомогу.

Матері виплачується сума в 10-кратному обсязі прожиткового мінімуму. Про це сказав головний спеціаліст сім’ї та гендерної політики управління у справах сім’ї та молоді департаменту соціальної політики ЧМР Ігор Базько, передає С4.

Сума допомоги з 1 січня 2024 року складає 29 200 гривень. Її здійснять для матері, яка народила мінімум 5 дітей і наймолодшому з них виповнилось вісім.

Крім виплати, жінці також мають видати нагрудний знак від президента та додаткове посвідчення.

Аби отримати пільги та грошову виплату, спочатку родина має отримати статус багатодітної. Оформити його можна звернувшись до управління у справах сімей та молоді департаменту соціальної політики своєї міської ради.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі батьки з України можуть отримати майже 16 тисяч гривень на дитину.