Некоторые украинцы могут получить более 29 тыс грн за статус: кто именно и при каких обстоятельствах

Размер выплаты зависит от прожиточного минимума

Украинки, родившие по меньшей мере пятерых детей, имеют право получить звание "Мать-героиня", а также единовременную денежную помощь.

Матери выплачивается сумма в 10-кратном объеме прожиточного минимума. Об этом сказал главный специалист семьи и гендерной политики управления по делам семьи и молодежи департамента социальной политики ЧМР Игорь Базько, передает С4.

Сумма помощи с 1 января 2024 года составляет 29 200 гривен. Ее осуществят для матери, родившей минимум 5 детей и младшему из них исполнилось восемь.

Кроме выплаты, женщине должны выдать нагрудный знак от президента и дополнительное удостоверение.

Чтобы получить льготы и денежную выплату, сначала семья должна получить многодетный статус. Оформить его можно, обратившись в управление по делам семей и молодежи департамента социальной политики своего городского совета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые родители из Украины могут получить почти 16 тысяч гривен на ребенка.