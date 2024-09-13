Огірок йде на рекорд і вже коштує вдвічі більше, ніж минулого року

Аналітики виокремили причини росту вартості

На поточному тижні фіксується здорожчання салатних овочів — помідорів та огірків. На останній товар ціна зростає через підвищений попит та невелику пропозицію на внутрішньому ринку.

Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, наразі власники теплиць продають огірок по 40-65 гривень за кіло. Наприкінці минулого тижня ціна в середньому була нижча на 35%.

"Можна констатувати, що на сьогодні тепличні огірки в Україні надходять у продаж за найвищими, як мінімум, за останні 7 років цінами", — кажуть у проєкті.

За їх словами, здорожчання спричинено одразу кількома факторами, зокрема:

наслідок обмеженої пропозиції, адже на ринку майже немає товару з відкритого ґрунту;

скорочення врожаю в тепличних комбінатах через падіння температури.

Водночас огірок у вересні можна придбати у 2 рази дорожче, аніж рік тому. Крім того, є ймовірність, що він дорожчатиме надалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні дешевшає груша. Її ціна за тиждень впала в середньому на 25%.