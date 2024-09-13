Яка буде пенсія, якщо отримуєш середню зарплату: розраховано суму

Є формула для обчислення

В Україні громадяни можуть самостійно розрахувати свої майбутні пенсії за допомогою онлайн-калькулятора. Скільки ж буде отримувати особа, яка має середню заробітну плату в країні.

Для розрахунку пенсії в Україні береться кількість страхового стажу та сума зарплати. Відповідно, чим ці значення вищі, тим більше сума виплати на відпочинку, як йдеться в OBOZ.UA.

Згідно з даними, пенсійне нарахування розраховується по формулі: середня зарплата за три останні роки помножити на співвідношення власної зарплати до середньої, на стаж в роках та на 1%. У висновку отримана сума — це є майбутня пенсійна виплата.

Тож, якщо людина отримує середню заробітну плату в Україні, то сума її пенсії складатиме 5 401,5 гривні.

Варто нагадати, що максимальна пенсія в Україні виросла на майже 2700 гривень, адже збільшився прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Водночас раніше "Телеграф" писав про те, скільки потрібно мати стажу для українця, аби він міг вийти на пенсію в 60, 63 або 65 років.