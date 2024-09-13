Какая будет пенсия, если получаешь среднюю зарплату: рассчитано сумму

Есть формула для вычисления

В Украине граждане могут самостоятельно рассчитать свои будущие пенсии с помощью онлайн-калькулятора. Сколько будет получать лицо, имеющее среднюю заработную плату в стране.

Для расчета пенсии в Украине берется количество страхового стажа и сумма заработной платы. Соответственно, чем эти значения выше, тем больше сумма выплаты на отдыхе, как говорится в OBOZ.UA.

Согласно данным, пенсионное начисление рассчитывается по формуле: средняя зарплата за три последних года умножить на соотношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%. В заключении полученная сумма — это будущая пенсионная выплата.

Если человек получает среднюю заработную плату в Украине, то сумма его пенсии будет составлять 5 401,5 гривны.

Стоит напомнить, что максимальная пенсия в Украине выросла почти на 2700 гривен, ведь увеличился прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность.

В то же время ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно иметь стажа для украинца, чтобы он мог выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет.