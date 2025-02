Закликав припинити допомогу Україні та глузував із Зеленського: що відомо про старшого сина Трампа, і чим він займається

Син політика працює у його бізнес-імперії

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має п'ятеро дітей та десятеро онуків. Серед нащадків політика найстаршим є Дональд Трамп-молодший, який встиг запам'ятатися неоднозначними висловлюваннями про Україну.

Що відомо про найстаршого сина американського президента, і чим він займається зараз — розкаже "Телеграф".

Біографія Дональда Трампа-молодшого

Дональд Трамп-молодший народився у 1977 році у шлюбі політика з чеською моделлю Іваною Зельнічковою. Жінка була не лише дружиною Трампа, але його бізнес-партнером. У 1992 році подружжя розлучилось.

Дональд Трампа з дружиною Іваною та сином, фото Getty Images

Згодом у Дональда з'явився брат Ерік, сестра Іванка, а також зведена сестра Тіффані та зведений брат Беррон. Дитинство сина політика минуло у Нью-Йорку. Також він часто бував на батьківщині мами у Чехії, де займався риболовлею та походами в гори.

Дональд Трамп з сином Дональдом, фото Getty Images

Дональд навчався у школі Баклі на Мангеттені та в школі-інтернаті Гіл у Потстауні. Також здобував освіту в коледжі Університету Пенсильванії — Вортон, де опановував економіку. Після отримання диплому Трамп перебрався у містечко Аспен, де займався улюбленими справами. Там він катався на лижах, працював барменом і ловив рибу.

Дональд Трамп-молодший вивчав економіку, фото Getty Images

Через рік Дональд Трамп-молодший повернувся в Нью-Йорк і почав працювати у компанії свого батька — The Trump Organization. Він займався там проєктами з будівництва різних об'єктів, зокрема готелю "Чикаго", Міжнародного готелю та вежі Трампа. Чоловік також долучався до створення фінансової компанії Trump Mortgage, але проєкт не був успішним, тож його довелося закрити.

Згодом Дональд став прессекретарем компанії Cambridge Who's Who та брав участь у реаліті-шоу свого батька The Apprentice. Пізніше син Трампа брав участь у передвиборчій кампанії батька.

Дональд Трамп-молодший працює у компанії батька, фото Getty Images

У пресі писали, що у 2016 році Trump Tower Дональд зустрічався з російською адвокаткою Наталією Весельницькою. Він хотів отримати компромат на Гілларі Клінтон, лідерку демократів, яка тоді була основним конкурентом Трампа-старшого на виборах. Хоча Дональд все заперечував, американська розвідка навіть допитувала його у цій справі. Це могло стати доказом втручання Росії у вибори американського президента у 2016 році.

Дональд Трамп-молодший шукав компромат на Гілларі Клінтон, фото Getty Images

Депутати Республіканської партії пропонували Дональду балотуватися на виборах до Сенату від Пенсильванії. Однак він не наважився на такий крок. Згодом чоловік випустив дві книги: Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us та Liberal Privilege: Joe Biden and the Democrats' Defense of the Indefensible. У першій він критикував ліберальних політиків і писав про теорії змови щодо його батька. А у другій — розповів про родину Джо Байдена.

Особисте життя Дональда Трампа-молодшого

З 2005 по 2018 роки син американського президента перебував у шлюбі з моделлю Ванесою Гейден. Під час освідчення він подарував коханій обручку за понад 100 тисяч доларів.

Дональд Трамп-молодший з Ванесою Гейден, фото Getty Images

У подружжя з'явилось п'ятеро дітей: Кай Медісон, Хлоя Софія, Дональд Джон III, Трістан Мілош і Спенсер Фредерік.

Дональд Трамп-молодший з дружиною та дітьми, фото Getty Images

Дональд Трамп-молодший з дітьми, фото Getty Images

У 2018 році син Трампа почав стосунки з телеведучою, фотомоделлю та ексрадницею його батька — Кімберлі Гілфойл. Пара навіть придбала дім за 9,7 мільйона доларів. Проте у 2024 році вони розійшлися.

Дональд Трамп-молодший з Кімберлі Гілфойл, фото Getty Images

Де зараз Дональд Трамп-молодший

У 2023 році Трамп-молодший підписав контракт з платформою Rumble про запуск подкасту Triggered. Подейкували, що син американського президента заробив на цьому вже понад мільйон доларів.

Дональд Трамп-молодший записує подкаст Triggered, фото Getty Images

У 2024 році бізнесмен активно підтримував батька під час президентської кампанії. Також він виступав проти фінансової та військової допомоги Україні. Трамп поширював ролик, на якому видно обкладинку Time за 2022 рік із Володимиром Зеленським. Тоді українського президента визнали "Людиною року" і це супроводжувалось підписом "найвеличніший за весь час". Після цього на відео нога вибиває Зеленського, і на його місці з'являється Дональд Трамп-старший, якого визнали "Людиною року" у 2024 році.

Дональд Трамп-молодший з батьком, фото Getty Images

Після того, як Трамп-старший став президентом, Дональд оприлюднив ролик, на якому на Зеленського падають долари. Він написав, що через 38 днів Україна втратить допомогу від США. Він мав на увазі дату — 17 грудня, коли Трампа офіційно затвердили президентом.

Дональд Трамп-молодший пригрозив скасуванням допомоги Україні, скриншот з його інстаграму

Зараз Дональд обіймає посаду виконавчого віце-президента у The Trump Organization. Також торік його обрали офіційним представником компанії Birch Gold Group. Фірма допомагає інвестувати пенсійні заощадження в золото.

Дональд Трамп-молодший працює у The Trump Organization, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про наймолодшого сина Дональда Трампа — Беррона. Йому зараз 18 років.