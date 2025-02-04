Вітання "Слава Україні" має понад 180-річну історію

Національне вітання "Слава Україні!" має глибоке історичне коріння та пройшло довгий шлях становлення. Всупереч російській пропаганді, яка намагається приписати цьому вітанню нацистське походження, його історія сягає ще часів Тараса Шевченка.

Перша згадка фрази "Слава України" з'явилася у "Кобзарі" Тараса Шевченка 1840 року: "Наша дума, наша пісня не вмре, не загине… От де, люди, наша слава, слава України". Проте як вітання ця фраза почала використовуватися значно пізніше.

Перший документ

Перше задокументоване використання "Слава Україні" як вітання датується кінцем XIX століття у Харкові. У спогадах Олександра Коваленка, одного з лідерів українського руху того часу, описується випадок, коли Микола Левицький, засновник українського кооперативного руху, зустрів студента, який насвистував "Ще не вмерла Україна". Левицький гукнув до нього "Слава Україні!", на що студент відповів "По всій землі слава!".

Значну роль у поширенні вітання відіграв Микола Міхновський – адвокат, нащадок козацького роду, який активно розвивав український національний рух у Харкові. Саме він згуртував харківську націоналістичну молодь навколо ідеї української незалежності.

Репресії

Після революції 1917 року вітання "Слава Україні" набуло масового поширення. Воно звучало на військових з'їздах, використовувалося українськими військовими формуваннями та повстанцями. За часів Гетьманату існував варіант "Слава Україні! Гетьманові слава!".

Трагічною сторінкою в історії вітання стали репресії проти тих, хто його використовував. У 1918 році прапорщик Воропай став першим українцем, якого російські військові розстріляли за гасло "Слава Україні". Пізніше за це вітання українців страчували також поляки у Львові.

Офіційне вітання

У 1941 році другий збір ОУН затвердив офіційну форму вітання "Слава Україні!" з відповіддю "Героям слава!". Це вітання використовувалося українськими патріотами протягом усієї боротьби за незалежність.

Сьогодні "Слава Україні! Героям слава!" – це офіційне військове вітання Збройних Сил України та символ національної єдності. Попри спроби ворога дискредитувати це історичне вітання, воно залишається важливим символом української національної ідентичності та боротьби за незалежність.

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