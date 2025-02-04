Свято 4 лютого: що не можна робити, аби не втратити щастя

У цей день не варто їхати у далеку дорогу

Сьогодні, 4 лютого, за новоюліанським календарем віряни вшановують святого преподобного Ісидора Пилусіотського. Раніше свято відзначали 17 лютого.

Ісидор Пилусіотський народився у IV-V століттях у Александрії. Це територія сучасного Єгипту. Ще в юності Ісидор подався жити на Пелусіотську гору, де вів чернецьке життя. Чоловік поширював християнське вчення, дав людям поради, духовні настанови. Святий залишив по собі понад 2 тисячі листів, в яких він тлумачить Святе Писання.

Ісидор активно захищав Іоанна Златоустого, коли його переслідувала імператорка Євдоксія. Під час життя святий скликав III Вселенський Собор в Ефесі у 431 році. На заході засудили неправдиве вчення Несторія про Ісуса Христа. Святого не стало близько у 436 році.

Традиції та прикмети 4 лютого

У народі свято називали Микола Студений. Зазвичай у цей день лютували морози і були снігопади. Люди не ходили в ліс чи гори, бо можна було заблудити. Також не вирушали у далеку дорогу. Віряни ходять до храму та моляться за мир і здоров'я рідних.

Побачили туман — буде тепло.

Мороз у цей день є передвісником холодів.

Якщо у лісі не видно снігу — буде відлига.

Що не можна робити 4 лютого

Заборонено йти до лісу, бо загубитесь.

Не можна залишати безлад у домі, оскільки це приверне проблеми.

Важка фізична праця заборонена в цей день.

Щоб не трапилось лихо, не варто їхати у мандрівку.

Іменини 4 лютого

У цей день відзначають іменини Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій, Ганна, Катерина.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли чоловіки, на ім'я Валентин, відзначають іменини у цьому році. Таких дат буде одразу кілька.