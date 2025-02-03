У Зеленського пояснили слова Трампа про "переговори з Україною та Росією"

"Справжні" переговори поки що не почалися

В Україні відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про те, що веде переговори з Україною та Росією. В Офісі президента кажуть, що зараз триває робота над створенням графіка зустрічей.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на свої джерела в ОПУ. Там зазначили, що на цьому етапі Київ та Вашингтон погоджують час, щоб провести зустріч представників адміністрацій.

Інших деталей там не повідомили.

Як повідомлялося раніше, 2 лютого Трамп повідомив, що переговори з Росією та Україною проходять "дуже добре", але не став вдаватися до подробиць.

До цього представник Трампа Кіт Келлог заявляв, що і Києву, і Москві доведеться йти на поступки, щоб розпочати переговори щодо врегулювання війни, а також зробив заяву про те, що Україні необхідно провести вибори до кінця року, якщо буде досягнуто припинення вогню.

Варто зазначити, що у Трампа досі не розкривають деталі свого плану завершення війни. Однак Келлог до цього говорив, що угоду можна досягти "за місяці". За його словами, Трамп "уміє укладати будь-які угоди" та "знає, де і як натиснути".