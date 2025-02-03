Коли представник Трампа приїде до України: у ЗМІ назвали дату

Візит має відбутися до початку Мюнхенської конференції з безпеки

Номінований спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог може відвідати Київ уже наступного тижня. Він приїде, щоб провести зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише NV із посиланням на свої джерела в українській та американській адміністраціях. Зазначається, що візит може відбутися після 11 лютого.

"Після візиту Келлог поїде на переговори до Європи, а потім має взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції", — сказало джерело видання. Офіційно дата візиту поки що не озвучувалася.

При цьому повідомляється, що на зустрічі Мюнхенської конференції, яка пройде з 14 по 16 лютого, мають також бути присутніми президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс.

До цього Келлог планував приїхати в Україну в січні, проте зустріч скасували, оскільки необхідно було "краще погодити пропозиції для обговорення".

Як повідомлялося раніше, напередодні Трамп повідомив, що переговори з Росією та Україною проходять "дуже добре", але не став вдаватися до подробиць. В Офісі президента після цього сказали, що наразі тривають роботи над погодженням графіка зустрічей з американською делегацією.