Тариф на свет для украинцев: подорожает ли электроэнергия с 1 октября

Последнее подорожание было совсем недавно

В мае Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для потребителей. Однако с 1 октября изменения стоимости электроэнергии не предусмотрены.

Украинцы будут платить за электроэнергию по старой цене – 4,32 гривни за 1 кВт-час. Этот тариф будет постоянным до 30 апреля 2025 года.

Следует отметить, что дифференциация тарифа по объему потребления не предусмотрена. Все бытовые потребители должны платить фиксированную цену.

Как сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, действие текущего тарифа на свет для украинцев определено до конца апреля 2025 года и планов повышать его нет. В течение отопительного периода, с 1 октября 2024 по 1 апреля 2025 года, предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки.

Для них устанавливаются следующие тарифы:

до 2000 потребленных кВт*ч в месяц – 2,64 грн/кВт*ч;

свыше 2000 кВт*ч в месяц – 4,32 грн/кВт*ч.

Если у потребителя установлен двухзонный счетчик, он сможет несколько сэкономить. В ночные часы – с 23:00 до 07:00 – тариф будет составлять 2,16 грн за кВт-час.

Напомним, с 1 июня 2023 года тариф на свет для населения был установлен на уровне 2,64 грн/кВт-ч. С 1 июня 2024 повысили тариф на электроэнергию для населения, однако новая цена состоит исключительно из себестоимости расходов. То есть действующий тариф, который сейчас составляет 4,32 грн/кВт-ч, только покрывает себестоимость производства, передачу электроэнергии и ее распределение.