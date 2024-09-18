Урожай якісної цибулі в Україні впав через рекордну спеку: які будуть ціни

Прогнозуються цінові гойдалки

В Україні очікується менша пропозиція якісної цибулі через спеку, яка тривала в середині літа. Фермери поступово переходять на захід країни, аби мати можливість масово вирощувати якісний овоч.

Врожай не вдалось зберегти навіть за допомогою крапельного зрошення. Про це розповів SEEDS Андрій Марущак, комерційний директор компанії "Ван Дайк Технікс‎‎"‎‎.

За його словами, наразі в Україні багато врожаю мілкої цибулі. Через це очікується здешевшання на початку сезону, коли її будуть продавати з поля, однак ближче до Нового року ціни очікуються високими.

Якісний овоч від фермера продаватиметься по 20 гривень за кіло. Відповідно у магазинах він коштуватиме 30 гривень, як сказав Марущак.

Масове вирощування цибулі відбувається на півдні та заході України, хоча найкращий врожай наявний в західних регіонах.

"Овочівництво поступово переходить на захід України. Але треба розуміти, що масово овочі традиційно вирощують у південних областях, і продовжують вирощувати. Якщо ти вирощував на заході України 30 гектарів овочів, то виростити наступного року одразу 300 – це майже нереально. Але якщо ти на Півдні або Сході вирощував своїх 300 гектарів, то ти і далі будеш вирощувати їх. А де 300 гектарів, там і 400", — резюмує комерційний директор компанії "Ван Дайк Технікс‎‎"‎‎.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що популярний салатний овоч побив семирічний рекорд ціни й вже коштує вдвічі більше.