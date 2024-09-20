Лук начал дорожать: как изменилась цена за неделю и почему

Фермеры не спешат продавать овощи крупными партиями

На текущей неделе на украинском рынке наблюдается удорожание лука. Одной из главных причин такой тенденции является сокращение предложения из-за ухудшения погоды.

Пока этот овощ стоит 10-15 гривен, что в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом информируют аналитики проекта EastFruit.

По их словам, на повышение цен повлияли рост спроса со стороны оптовых компаний и в то же время дождливая погода, из-за которой урожай лука сократился.

Кроме того, они также выделили проблему приостановки уборки овоща в поле, из-за чего его качество ухудшается, а также то, что фермеры закладывают этот товар на хранение и осуществляют продажи лишь небольшими партиями.

В то же время аналитики говорят, что средняя цена на лук в Украине сейчас соответствует показателям, которые были в прошлом году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что салатный овощ в Украине побил семилетний рекорд цены и уже стоит вдвое больше. Аналитики также поделились прогнозом по поводу будущих ценников.