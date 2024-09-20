Укр

Лук начал дорожать: как изменилась цена за неделю и почему

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Овощи
Овощи. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

Фермеры не спешат продавать овощи крупными партиями

На текущей неделе на украинском рынке наблюдается удорожание лука. Одной из главных причин такой тенденции является сокращение предложения из-за ухудшения погоды.

Пока этот овощ стоит 10-15 гривен, что в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом информируют аналитики проекта EastFruit.

По их словам, на повышение цен повлияли рост спроса со стороны оптовых компаний и в то же время дождливая погода, из-за которой урожай лука сократился.

Кроме того, они также выделили проблему приостановки уборки овоща в поле, из-за чего его качество ухудшается, а также то, что фермеры закладывают этот товар на хранение и осуществляют продажи лишь небольшими партиями.

В то же время аналитики говорят, что средняя цена на лук в Украине сейчас соответствует показателям, которые были в прошлом году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что салатный овощ в Украине побил семилетний рекорд цены и уже стоит вдвое больше. Аналитики также поделились прогнозом по поводу будущих ценников.

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