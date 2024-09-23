На 150% дороже, чем в прошлом году: цены на салатный овощ не стоят на месте

Этот овощ бьет рекорд по цене

Отпускные цены на огурец на украинском рынке продолжают качаться и сейчас этот овощ дешевеет. Несмотря на это, салатный овощ все равно существенно дороже, чем в 2023 году.

Сейчас стоимость тепличного огурца составляет 40-55 гривен за 1 килограмм, а неделей раньше купить его можно было на 11% дороже. Ценник зависит от сорта, качества и объемов партии, сообщили аналитики проекта EastFruit.

"Стоит отметить, что избежать ценового спада тепличным комбинатам не удалось, даже несмотря на значительное снижение конкуренции со стороны огурцов с открытого грунта. В настоящее время эту продукцию предлагают единичные хозяйства, отгружающие на рынок остаточные партии овощей среднего и низкого качества", — говорят эксперты.

В то же время, хотя огурец снова подешевел, сейчас этот товар поступает в продажу на 150% дороже, чем в сезоне прошлого года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что один из овощей борщевого набора начал дорожать. Аналитики выделили четыре фактора, которые повлияли на цену.