Хліб неминуче здорожчає, це підтверджують експерти ринку

На це є кілька причин

В Україні очікується найближчим часом здорожчання хлібобулочних продуктів. Ріст цін буде не стрімким, але помітним.

Про це розповів віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко в етері "Київ 24". За його словами, на підняття вартості впливає низка факторів.

"Здорожчання хліба, булочок і інших хлібобулочних виробів – це наслідок здорожчання складових собівартостей і не більше. Говорити про те, що збільшується рентабельність, не доводиться. На жаль, вона тільки падає", — каже експерт.

Він наголошує, що наразі пекарські підприємства не встигають навіть компенсувати підняття цін на сировину здорожчанням продукції. Тому сьогодні хлібопекарі працюють десь у нульову рентабельність.

"У першу чергу, у нас відбувається здорожчання сировини, яка лише за період травня-червня зросла у вартості майже на 40%. Ну і ми знаємо, яка ситуація в енергетиці, звичайно, це теж додає витрат", — пояснює Тараненко.

За його словами, це не привід припиняти чи обмежувати виробництво, адже пекарі не можуть залишити населення, підрозділи ЗСУ, без основного продукту харчування — хліба. Тому виробники вимушені йти на підняття ціни на продукцію.

"Найближчим часом я не бачу підстав для різкого зростання, але якщо враховувати тенденції, які спостерігаються на ринку зерна і, відповідно, борошна, то ми очікуємо певного зростання", — додає експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що незабаром здорожчає один з комунальних тарифів.