Сможете ли вы получить денежную помощь на отопительный сезон и где проводится регистрация

Нужно ждать приглашения от сельсовета

Украинцы продолжают получать выплаты на приобретение топлива для зимнего отопления. Один из благотворительных фондов будет осуществлять помощь в Запорожской области.

Благотворительный фонд "Доркас. Украина" объявил о старте выдачи денежной помощи жителям Михайло-Лукашевской территориальной общин Запорожской области. Об этом говорится в Telegram-канале гуманитарного фонда.

Эта помощь оказывается жителям Михайло-Лукашевской территориальной громады Запорожской области из уязвимых категорий с целью покупки твердого топлива.

Кто именно получит выплату, будут решать местные органы самоуправления, ведь они будут формировать списки.

"Будут выполнять предварительные звонки для приглашения кандидатов, поэтому просим следить за информацией и отвечать на звонки", — подчеркивают в фонде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где еще и кому из украинцев совершат денежную помощь на зимнее отопление.