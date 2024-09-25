Родина пенсіонера може отримати двократну виплату: за яких обставин

Є зафіксоване мінімальне нарахування

Якщо в сім'ї є померлий пенсіонер, то його родичі можуть отримати грошову допомогу на поховання. Розмір може відрізнятись залежно від закону, за яким літня особа отримувала пенсію.

У разі смерті пенсіонера, його родині виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної пенсії, яку він отримував при житті. Про це інформує реєстр адміністративних послуг "Дія".

Якщо літня особа отримувала пенсію згідно зі законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то виплата нараховується в тримісячному розмірі пенсії. Однак сума не може бути менше п'ятикратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Водночас родина не має право на таку грошову допомогу, якщо поховання було здійснено коштом держави.

Документи для оформлення виплати

Заява про виплату допомоги на поховання;

Документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;

Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

Свідоцтво про смерть;

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть або довідку про смерть пенсіонера;

У разі реєстрації смерті за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що самотнім пенсіонерам передбачені доплати за догляд.