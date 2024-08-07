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Сім'я пенсіонера може отримати замість нього виплати: які документи потрібні

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Гривня
Гривня. Фото Радіо свобода

Це також стосується і пенсійного нарахування

В Україні родичі померлого пенсіонера можуть отримати замість нього невиплачені йому належні нарахування. Для цього треба підготувати певні документи.

Щоб отримати недовиплачену пенсію, потрібно звернутися у ПФУ зі спеціальною заявою. Про це повідомили на сайті Пенсійного фонду України.

До цієї заяви потрібно додати наступні документи:

  • свідоцтво про смерть пенсіонера;
  • посвідчення особи заявника;
  • документи, які засвідчують родинні стосунки з померлим пенсіонером;
  • реквізити банківського рахунку отримувача.

Крім цих документів, членам родини треба надати документальне підтвердження про спільне проживання з пенсіонером на день його смерті. А також повідомити про те, якщо на утримання покійника знаходились непрацездатні родичі.

Як можна звернутись до ПФУ через веб-портал

Потрібно зробити наступні кроки:

  • Пройти авторизацію у вебпорталі ПФУ.
  • Перейти у розділ "Щодо пенсійного забезпечення".
  • Обрати вкладку "Заява на виплату недоотриманої пенсії".
  • Заповнити бланк;
  • Додати скан-копії вказаних документів.
  • Погодитись на обробку персональних даних та натиснути "Сформувати заяву";
  • Відстежувати статус обробки заяви у розділі "Мої звернення".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому деякі особи отримують пенсію нижчу, аніж має нараховуватись.

Теги:
#Пенсії #Пенсія #Померлі