Сім'я пенсіонера може отримати замість нього виплати: які документи потрібні
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Це також стосується і пенсійного нарахування
В Україні родичі померлого пенсіонера можуть отримати замість нього невиплачені йому належні нарахування. Для цього треба підготувати певні документи.
Щоб отримати недовиплачену пенсію, потрібно звернутися у ПФУ зі спеціальною заявою. Про це повідомили на сайті Пенсійного фонду України.
До цієї заяви потрібно додати наступні документи:
- свідоцтво про смерть пенсіонера;
- посвідчення особи заявника;
- документи, які засвідчують родинні стосунки з померлим пенсіонером;
- реквізити банківського рахунку отримувача.
Крім цих документів, членам родини треба надати документальне підтвердження про спільне проживання з пенсіонером на день його смерті. А також повідомити про те, якщо на утримання покійника знаходились непрацездатні родичі.
Як можна звернутись до ПФУ через веб-портал
Потрібно зробити наступні кроки:
- Пройти авторизацію у вебпорталі ПФУ.
- Перейти у розділ "Щодо пенсійного забезпечення".
- Обрати вкладку "Заява на виплату недоотриманої пенсії".
- Заповнити бланк;
- Додати скан-копії вказаних документів.
- Погодитись на обробку персональних даних та натиснути "Сформувати заяву";
- Відстежувати статус обробки заяви у розділі "Мої звернення".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому деякі особи отримують пенсію нижчу, аніж має нараховуватись.