Сім'я пенсіонера може отримати замість нього виплати: які документи потрібні

Це також стосується і пенсійного нарахування

В Україні родичі померлого пенсіонера можуть отримати замість нього невиплачені йому належні нарахування. Для цього треба підготувати певні документи.

Щоб отримати недовиплачену пенсію, потрібно звернутися у ПФУ зі спеціальною заявою. Про це повідомили на сайті Пенсійного фонду України.

До цієї заяви потрібно додати наступні документи:

свідоцтво про смерть пенсіонера;

посвідчення особи заявника;

документи, які засвідчують родинні стосунки з померлим пенсіонером;

реквізити банківського рахунку отримувача.

Крім цих документів, членам родини треба надати документальне підтвердження про спільне проживання з пенсіонером на день його смерті. А також повідомити про те, якщо на утримання покійника знаходились непрацездатні родичі.

Як можна звернутись до ПФУ через веб-портал

Потрібно зробити наступні кроки:

Пройти авторизацію у вебпорталі ПФУ.

Перейти у розділ "Щодо пенсійного забезпечення".

Обрати вкладку "Заява на виплату недоотриманої пенсії".

Заповнити бланк;

Додати скан-копії вказаних документів.

Погодитись на обробку персональних даних та натиснути "Сформувати заяву";

Відстежувати статус обробки заяви у розділі "Мої звернення".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому деякі особи отримують пенсію нижчу, аніж має нараховуватись.