На рынке дефицит груши: какова ее цена и чего ждать в дальнейшем

Есть два главных фактора, влияющих на ценообразование

В Украине в первой декаде сентября дешевела груша, но сейчас наблюдается тенденция на подорожание.

Как сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове для "Телеграфа", есть две основные причины, по которым цена начала увеличиваться. Местами показатель вырос вдвое.

По ее словам, на стоимость повлияли снижение площадей для выращивания фрукта в Украине или на рынках основных поставщиков, а также недостаточный урожай из-за неблагоприятной погоды — засухи или заморозков.

Удорожание товара может сохраняться и дальше, если импортные объемы не компенсируют дефицит, как прогнозирует Попович.

Цены на груши в Украине

В настоящее время груши на оптовом львовском рынке "Шувар" стоят 55 гривен, что вдвое дороже, чем в начале осени.

В то же время в "Varus" грушу можно купить за 36,90 гривны 1 кг.

В "Novus" стоимость 1 кг груши составляет 49,99 гривны.

Тем временем "Сільпо" предлагает приобрести килограмм груш за 55,0 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что картофель местами в Украине вырос на 150% за один год. Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове рассказала, чего ожидать от цен дальше.