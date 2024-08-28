Київське КП хоче купити дві прибиральні машини за 27 мільйонів гривень

Пошуки підрядника вже добігають кінця

Столичне КП "Київтеплоенерго" хоче придбати дві підмітально-прибиральні машини за 26,8 мільйонів гривень. Таку техніку використовують у міському дорожньому господарстві для прибирання різних зон – доріг, тротуарів та парків.

Товар має бути поставлений замовнику до 31 грудня 2024 року. Про це стало відомо з тендеру, опублікованому на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Київське комунальне підприємство "Київтеплоенерго" вирішило купити дві нові підмітально-прибиральні машини. На ці цілі планують витратити 26 мільйонів 811 тисяч гривень.

Підприємство, у якого буде закуплено техніку, визначать за результатами аукціону, який стартує вже 2 вересня.

КП хоче отримати машини до 31 грудня 2024 року.

Згідно з тендерною документацією, КП хоче придбати дві нові (не пізніше 2024 року випуску) підмітально-прибиральні машини.

Максимальна швидкість техніки повинна становити не менше 60 км/год, а швидкість прибирання – не менше 15 км/год.

Також зазначено, що підмітально-прибиральні машини мають бути оснащені проблисковими маячками помаранчевого кольору, системою опалення та кондиціювання.

Техніка має бути виготовлена по відповідним стандартам та за особливими вимогами ДСТУ, ОСТ, ТУ, тощо.

Гарантійний термін – не менше 12 місяців від дати підписання видаткових накладних.

Нагадаємо, столичне комунальне підприємство "Солом’янка — Сервіс" планує капітально відремонтувати стадіон школи №3, розташованої у Солом’янському районі Києва. На ці потрібні з бюджету мають намір витратити 34,5 мільйона гривень.

За умовами договору, на стадіоні підрядник повинен буде змонтувати нові спортивні майданчики із сучасним покриттям та штучним газоном, а також виконати ще низку різних робіт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що київський міський ТЦК та СП Шевченківського району вирішив провести капітальний ремонт та реставрацію підвального приміщення у збірному пункті за 6 мільйонів гривень. Усього передбачено виконання 173 різних видів робіт.