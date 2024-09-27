Київ має гроші на дороги, але не може сплатити борги за газ: як так вийшло

Виникають досить цікаві запитання

На початок вересня комунальне підприємство Київської міської ради "Київтеплоенерго" заборгувало НАК "Нафтогаз України" 20,7 мільярда гривень. Частину хочуть реструктуризувати на 15 років.

Про це повідомила Економічна правда з посиланням на джерела в одній із державних компаній та в уряді. За словами одного зі співрозмовників, невдовзі відбудеться засідання Наглядової ради "Нафтогазу", на якому мають обговорити можливість реструктуризації частини цього боргу.

Борг "Київтеплоенерго" складається з трьох частин:

6,4 млрд грн за газ, спожитий до 2022 року — планується реструктуризація на 15 років;

7 млрд грн — різниця в тарифах станом на 1 липня 2024 року;

7,2 млрд грн — заборгованість перед "Нафтогаз Трейдинг", яка також може бути реструктуризована на 4 роки через мирові угоди.

Представник державної компанії звертає увагу на те, що найбільші борги наразі мають Київ і Харків. Якщо в Харкові борг зрозумілий через міграцію населення, то у столиці рівень оплати за комунальні послуги стабілізувався після початкового періоду війни.

"Виникає питання, звідки взялись такі борги, та якщо київська влада їх не вирішує, то чому вони кладуть асфальт та перекладають бруківку? По суті, це відбувається за гроші "Нафтогазу", — каже він.

В уряді цікавить інше питання, чому частину боргу пропонують реструктуризувати саме на 15 років.

"Чому не на 8 чи 10 років, наприклад, чому саме на 15? Жодних вагомих обґрунтувань до такого рішення нема, його ніхто не бачив", — зазначає представник влади.

У ЗМІ додали, що засідання Наглядової ради "Нафтогазу" щодо цього питання заплановане на сьогодні, 27 вересня, на 13:00.

Для довідки:

Реструктуризація — це процес зміни структури або умов фінансових зобов'язань компанії чи організації. Мета полягає в тому, щоб полегшити борговий тягар, покращити фінансове становище або адаптуватися до нових умов. Це може включати зміну умов виплат, процентних ставок, термінів погашення або навіть часткове списання боргу.

Коротко кажучи, це коли компанія чи організація змінює умови своїх боргів, щоб легше було їх виплачувати.

Раніше "Телеграф" писав, що київське КП "Київтеплоенерго" хоче придбати дві підмітально-прибиральні машини за 26,8 мільйона гривень. Таку техніку використовують у міському дорожньому господарстві для прибирання різних зон – доріг, тротуарів та парків.