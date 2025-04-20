"Буковина" – "Динамо": букмекери дали прогноз на півфінал Кубка України

Гра пройде на нейтральній арені

У середу, 23 квітня, у Кубку України-2025 з футболу визначаться фіналісти. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Буковина" — "Динамо".

На думку букмекерів, "Буковина" практично не має шансів на перемогу. Про це повідомляє Favbet. Аналітики оцінили ймовірність виходу у фінал господарів коефіцієнтом 7,50, а успіх гостей – 1,06.

Прогноз букмекерів на матч Кубка України "Буковина" — "Динамо":

Favbet: (перемога "Буковина" 14,00 — нічия 6,00 — перемога "Динамо" 1,23)

Зазначимо, перед матчем "Буковина" — "Динамо" спалахнув скандал, адже першоліговій команді заборонили грати вдома. Поєдинок пройде у Львові на стадіоні "Україна", початок зустрічі – о 16:00 за київським часом. Примітно, що у чвертьфіналі турніру "Буковина" грала на домашній арені у Чернівцях.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є "Шахтар". До речі, Гірники пробилися в 1/2 КУ-2025 насилу, мінімально обігравши "Олександрію" (1:0). Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру "Полісся" — "Шахтар", а також ділився прогнозом букмекерів на цю зустріч.