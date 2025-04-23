Унаслідок атаки на передмістя Києва горів розкішний готельно-ресторанний комплекс: як він виглядав до пожежі (фото, відео)

Деякі приміщення комплексу перетворилися на попелище

Внаслідок нічної атаки на Бровари постраждав готельно-ресторанний комплекс "Петровський Бровар", який вважався улюбленим місцем відпочинку багатьох містян.

Згідно з повідомленнями ДСНС, через падіння уламків ворожого БПЛА на території комплексу виникла пожежа, що знищила дві окремо розташовані будівлі.

"Ось так уранці виглядає місце в Броварах, яке вночі постраждало від ворожої атаки рф…" – повідомляють у місцевих пабліках. На фото видно, що будиночки згоріли вщент, залишились лише обгорілі конструкції.

Петровський Бровар до пожежі

Міський голова Броварів Ігор Сапожко підтвердив, що російські окупанти знову атакували Київщину вночі. "Не обійшлося без руйнувань і в Броварах. Пожежі виникли на території закладу громадського харчування та пошкоджено попередньо 4 будинки у приватному секторі", – зазначив він.

За інформацією ДСНС у Броварському районі, рятувальники оперативно приборкали полум'я. Зранку в місті вже розпочала роботу спеціальна комісія для встановлення обсягів збитків. Міська влада надає допомогу з розбору зруйнованих будівель та допомагає мешканцям постраждалих будинків оперативно встановити вікна.

У Петровському броварі, крім готелю, надають послуги ресторану, організації масштабних урочистих подій, включно з помпезними весіллями.

Згідно з даними сайту Booking, ціни на двомісний номер стартують від 1800 грн за ніч. Найдорожчий номер — люкс — вартує понад 3700 грн. Щодо цін на інші послуги та ресторан — "Петровський бровар" є одним з найдорожчих у Броварах комплексом.

Раніше "Телеграф" писав, що з'явилися фото та відео наслідків нічного обстрілу України. Кілька областей у вогні, є постраждалі.