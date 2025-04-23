Унаслідок атаки на передмістя Києва горів розкішний готельно-ресторанний комплекс: як він виглядав до пожежі (фото, відео)
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Деякі приміщення комплексу перетворилися на попелище
Внаслідок нічної атаки на Бровари постраждав готельно-ресторанний комплекс "Петровський Бровар", який вважався улюбленим місцем відпочинку багатьох містян.
Згідно з повідомленнями ДСНС, через падіння уламків ворожого БПЛА на території комплексу виникла пожежа, що знищила дві окремо розташовані будівлі.
"Ось так уранці виглядає місце в Броварах, яке вночі постраждало від ворожої атаки рф…" – повідомляють у місцевих пабліках. На фото видно, що будиночки згоріли вщент, залишились лише обгорілі конструкції.
Міський голова Броварів Ігор Сапожко підтвердив, що російські окупанти знову атакували Київщину вночі. "Не обійшлося без руйнувань і в Броварах. Пожежі виникли на території закладу громадського харчування та пошкоджено попередньо 4 будинки у приватному секторі", – зазначив він.
За інформацією ДСНС у Броварському районі, рятувальники оперативно приборкали полум'я. Зранку в місті вже розпочала роботу спеціальна комісія для встановлення обсягів збитків. Міська влада надає допомогу з розбору зруйнованих будівель та допомагає мешканцям постраждалих будинків оперативно встановити вікна.
У Петровському броварі, крім готелю, надають послуги ресторану, організації масштабних урочистих подій, включно з помпезними весіллями.
Згідно з даними сайту Booking, ціни на двомісний номер стартують від 1800 грн за ніч. Найдорожчий номер — люкс — вартує понад 3700 грн. Щодо цін на інші послуги та ресторан — "Петровський бровар" є одним з найдорожчих у Броварах комплексом.
Раніше "Телеграф" писав, що з'явилися фото та відео наслідків нічного обстрілу України. Кілька областей у вогні, є постраждалі.