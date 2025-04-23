США не згодні з усіма вимогами Росії щодо України. ЗМІ дізналися, на чому наполягають Штати

Пропозиції США мають бути представлені у середу

Мирний план Трампа, який делегація США представить на зустрічі у Лондоні 23 квітня не передбачає демілітаризації України. Також США не проти розміщення європейських сил в Україні як частини майбутніх гарантій безпеки для Києва.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатів, обізнаних з питанням. Крім того, європейські партнери мають намір залишити санкції проти Росії до кінця переговорів. Йдеться про закінчення всього мирного процесу, а не лише про тимчасове припинення вогню.

"Деякі ідеї Вашингтона також, ймовірно, не сподобаються Москві. Двоє дипломатів заявили, що США не наполягають на вимозі Росії демілітаризувати Україну та не проти розміщення європейських сил як частини майбутніх гарантій безпеки для України", — йдеться у статті.

Нагадаємо, видання Axios з посиланням на поінформовані джерела пише, що Вашингтон вимагатиме від Києва погодитися на офіційне визнання Криму частиною Росії та де-факто визнати російський контроль майже над усіма територіями, окупованими з моменту вторгнення 2022 року. Якщо мирну угоду укласти не вдасться, США вийдуть з переговорів. ЗМІ розкриває основні пропозиції США.

Мирний план Трампа

Що він пропонує Росії

де-юре визнання Криму російським;

де-факто визнання контролю над частинами Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей;

гарантії, що Україна не приєднається до НАТО;

скасування санкцій, введених з 2014 року;

співпрацю зі США в енергетиці та промисловості.

Що він пропонує Україні

"Гарантії безпеки" від групи країн, до складу яких США не входять;

виведення російських військ з частини Харківської області;

можливість безперешкодного проходу по річці Дніпро, яка проходить уздовж лінії фронту на півдні;

отримання компенсації та допомоги на відновленні;

ЗАЕС формально буде українською, проте її контролюватиме США, а енергія звідти постачатиметься як в Україну, так і у Росію.

Як повідомляв "Телеграф", за даними NYT, Рубіо відмовився від участі у переговорах у Лондоні через позицію Зеленського. У Держдепі ж заявили, що нібито через щільний графік держсекретаря.