У Третій штурмовій розкритикували "Контракти 18-24": що не сподобалось

На його думку, це може створити напруженість всередині ЗСУ

Урядовий експеримент із контрактами для 18-24-річних військових, затверджений Кабінетом Міністрів, викликав критику серед військових Третьої штурмової бригади. Вони вважають, що новий порядок укладання контрактів є незаконним та дискримінаційним.

Дмитро Кухарчук, начальник рекрутингу бригади, заявив, що Кабмін не мав права ухвалювати подібне рішення, оскільки порядок мобілізації та призову на службу регулюється виключно Верховною Радою, а не урядом. Про це він сказав в інтерв’ю українській журналістці Яніні Соколовій.

"Це порушення законів, які забороняють дискримінацію військовослужбовців за віковими ознаками чи розміром грошової винагороди", – зазначив Кухарчук.

Військовий наголосив, що те, що лише шість бригад отримали право укладати контракти за новими умовами, створює соціальну несправедливість.

"Дискримінація – це те, що до проєкту долучили лише 6 підрозділів. Всі інші більше не зможуть нормально рекрутувати молодь", – додав він.

Військовий ставить питання: чому бригада, яка довела свою ефективність, залишається поза програмою, як і багато інших?

"Ми не можемо говорити про рівність, коли солдати служать в різних умовах і отримують різні гроші, це несправедливо", – підкреслив Кухарчук.

Це, на його думку, створює напруженість всередині Збройних сил України. Важливим момент також є те, що такі рішення можуть призвести до зниження боєздатності інших частин, особливо тих, які залежать від добровольців та ефективного рекрутингу.

Кухарчук також висловив стурбованість через можливі ризики такого експериментального рішення. Він наголосив, що це може призвести до негативного інформаційного ефекту та зростання недовіри до військового керівництва країни. Крім того, ворог вже використовує цей дисбаланс у своїй пропаганді для маніпулювання громадською думкою.

"Вони уже порушили законодавство. Потім вони порушили законодавство в дискримінаційній складовій, тому що це чиста дискримінація всіх інших підрозділів. І вони сьогодні намагаються спиратися на норму того, що це експериментальний проєкт, буцімто вони надалі там довнесуть інші підрозділи в цей проєкт. Ну, це все дуже чудово. Але за цей період часу виходить так, що інші підрозділи, які могли би набирати людей, вони цього не роблять. І дуже дивний експеримент, насправді", – зазначив військовий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що з 11 лютого 2025 року у мобільному застосунку "Резерв+" з’явилася нова функція, яка дозволяє чоловікам віком 18-24 років укласти однорічний контракт на службу в Збройних силах України. Це добровільний контракт з розширеними соціальними та фінансовими гарантіями, серед яких – 1 мільйон гривень компенсації, щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, "нульова" іпотека, безкоштовне медичне обслуговування та відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.