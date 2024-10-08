Курс будет реагировать на спрос: насколько может подорожать доллар в октябре

Представитель банка рассказал, будет ли серьезное удорожание

В течение текущего месяца курс доллара в Украине не испытает больших колебаний. Однако эксперт прогнозирует, что ожидается увеличение спроса и предложения валюты и соответственно рост цены на нее.

В октябре на рынке активизируются импортеры и экспортеры. Это происходит ежегодно, как сообщает руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль в комментарии РБК-Украина.

В то же время и резких колебаний на рынке ожидать не следует, ведь Нацбанк не допустит этого. По словам Крохмаля, у регулятора есть все возможности, чтобы придерживаться режима управляемой гибкости.

Согласно его прогнозу, есть вероятность медленного повышения курса доллара, но до новых показателей он не вырастет. То есть будет колебаться в пределах 41-42 гривен.

"Учитывая ускорение инфляции и ряд инфляционных рисков, на которые НБУ обращает внимание, регулятор скорее будет подвержен ограничению девальвации, чтобы не повышать ценовое давление в экономике", — резюмировал представитель банка.

Курс доллара в Украине на 8 октября

По данным портала Минфин, во вторник, 8 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,05 грн (покупка) и 41,50 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,47 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,1961 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли вырасти курс доллара в Украине до 50 гривен в следующем году.