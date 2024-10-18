Українським сім'ям з дітьми нарахують допомогу в понад 11 тис грн: за яких умов
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Для виплати потрібно відповідати певним критеріям
В Україні сім'ї, які приймають дитину на тимчасове влаштування до того, як вона набуде статусу сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, можуть отримати грошову допомогу.
Як повідомили в Міністерстві соціальної політики України, проєкт має назву "Дитина не одна". Сума виплати залежить від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.
У Мінсоцполітики пояснили, що нещодавно такі родини до набуття дитиною статусу не мали право на цю виплату, тому зростали ризики, що неповнолітнього могли відправити в інституційний заклад.
Водночас з моменту запровадження допомоги держава виплатила вже 14,565 мільйона гривень для 483 дітей.
Який розмір допомоги та кому вона передбачена
Сума виплати нараховується так:
- 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину;
- 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину з інвалідністю.
Згідно з даними, прожитковий мінімум у 2024 році на дітей становить:
- для дітей до 6 років — 2563 грн, відповідно 2,5 прожиткових мінімуми — 6407,5 грн, 3,5 прожиткових мінімумів — 8970,5 грн;
- для дітей від 6 до 18 років — 3196 грн, відповідно 2,5 прожиткових мінімумів — 7990 грн, 3,5 прожиткових мінімумів — 11 186 грн.
Цю виплату може отримати людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо родина проживає в Україні.Особі треба подати заяву до органів соціального захисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад.
Період нарахування може бути продовжено, якщо час тимчасового влаштування дитини в сім'ї' рідних чи близьких теж продовжено наказом Служби у справах дітей.
Сума допомоги буде виплачена на особовий рахунок заявника, або у відділенні пошти за місцем проживання.
Які є підстави для нарахування
Цю допомогу здійснять за умови, коли батьки або один з батьків:
- помер або загинув (а інший з батьків не виконує своїх обов’язків);
- перебуває в тимчасовій окупації, оточенні;
- перебуває у розшуку як зниклий безвісти за особливих обставин або визнаний таким;
- перебуває у полоні держави-агресора;
- позбавлений свободи (затримання, взяття у заручники) державою-агресором;
Водночас оформити підтримку може представник прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким сім'ям з дітьми нарахують грошову допомогу до зимового свята.