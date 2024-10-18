Українським сім'ям з дітьми нарахують допомогу в понад 11 тис грн: за яких умов

Для виплати потрібно відповідати певним критеріям

В Україні сім'ї, які приймають дитину на тимчасове влаштування до того, як вона набуде статусу сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, можуть отримати грошову допомогу.

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики України, проєкт має назву "Дитина не одна". Сума виплати залежить від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

У Мінсоцполітики пояснили, що нещодавно такі родини до набуття дитиною статусу не мали право на цю виплату, тому зростали ризики, що неповнолітнього могли відправити в інституційний заклад.

Водночас з моменту запровадження допомоги держава виплатила вже 14,565 мільйона гривень для 483 дітей.

Який розмір допомоги та кому вона передбачена

Сума виплати нараховується так:

2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину;

для дітей відповідного віку на кожну дитину; 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину з інвалідністю.

Згідно з даними, прожитковий мінімум у 2024 році на дітей становить:

для дітей до 6 років — 2563 грн , відповідно 2,5 прожиткових мінімуми — 6407,5 грн , 3,5 прожиткових мінімумів — 8970,5 грн ;

, відповідно 2,5 прожиткових мінімуми — , 3,5 прожиткових мінімумів — ; для дітей від 6 до 18 років — 3196 грн, відповідно 2,5 прожиткових мінімумів — 7990 грн, 3,5 прожиткових мінімумів — 11 186 грн.

Цю виплату може отримати людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо родина проживає в Україні.Особі треба подати заяву до органів соціального захисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад.

Період нарахування може бути продовжено, якщо час тимчасового влаштування дитини в сім'ї' рідних чи близьких теж продовжено наказом Служби у справах дітей.

Сума допомоги буде виплачена на особовий рахунок заявника, або у відділенні пошти за місцем проживання.

Які є підстави для нарахування

Цю допомогу здійснять за умови, коли батьки або один з батьків:

помер або загинув (а інший з батьків не виконує своїх обов’язків);

перебуває в тимчасовій окупації, оточенні;

перебуває у розшуку як зниклий безвісти за особливих обставин або визнаний таким;

перебуває у полоні держави-агресора;

позбавлений свободи (затримання, взяття у заручники) державою-агресором;

Водночас оформити підтримку може представник прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким сім'ям з дітьми нарахують грошову допомогу до зимового свята.