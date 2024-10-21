Кто из ВПЛ может рассчитывать на почти 11 тыс грн новой денежной помощи

Для регистрации нужно отправить справку ВПЛ

ВПЛ, переехавшие в Павлоград или в такой район Днепропетровской области, могут получить денежную выплату. Сумма помощи составляет 10 800 гривен.

Выплата осуществляется благотворительным фондом Каритас-Спес, говорится в канале "КАРИТАС-СПЕС Павлоград Костел" в Telegraf. В то же время помощь предоставляется в рамках "Проекта экстренного реагирования на последствия боевых действий в Украине".

Кто может ее получить

На выплату в 10 800 гривен на человека рассчитывают те, кто соответствует всем трем критериям:

наличие справки ВПЛ в г. Павлоград или Павлоградском районе, выданной не ранее 30 дней на момент регистрации (не ранее 21 сентября 2024);

прописка в Гродовской, Кураховской, Новогродовской, Селидовской, Покровской или Мирноградской территориальной общине;

не получали и не регистрировались на аналогичную помощь с мая 2024 года.

Чтобы получить денежную помощь, заявителю нужно отправить фото справки ВПЛ в Viber на номер: 099 555 41 69.

Эти средства направлены на семью, так что если все ее члены зарегистрированы по одному адресу, справки можно отправить с одного номера.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ВПЛ в Днепропетровской области, и не только им, получить денежную помощь на зимнее отопление.