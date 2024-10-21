Укр

Кто из ВПЛ может рассчитывать на почти 11 тыс грн новой денежной помощи

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гривна
Гривна. Фото 24 канал

Для регистрации нужно отправить справку ВПЛ

ВПЛ, переехавшие в Павлоград или в такой район Днепропетровской области, могут получить денежную выплату. Сумма помощи составляет 10 800 гривен.

Выплата осуществляется благотворительным фондом Каритас-Спес, говорится в канале "КАРИТАС-СПЕС Павлоград Костел" в Telegraf. В то же время помощь предоставляется в рамках "Проекта экстренного реагирования на последствия боевых действий в Украине".

Кто может ее получить

На выплату в 10 800 гривен на человека рассчитывают те, кто соответствует всем трем критериям:

  • наличие справки ВПЛ в г. Павлоград или Павлоградском районе, выданной не ранее 30 дней на момент регистрации (не ранее 21 сентября 2024);
  • прописка в Гродовской, Кураховской, Новогродовской, Селидовской, Покровской или Мирноградской территориальной общине;
  • не получали и не регистрировались на аналогичную помощь с мая 2024 года.

Чтобы получить денежную помощь, заявителю нужно отправить фото справки ВПЛ в Viber на номер: 099 555 41 69.

Эти средства направлены на семью, так что если все ее члены зарегистрированы по одному адресу, справки можно отправить с одного номера.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ВПЛ в Днепропетровской области, и не только им, получить денежную помощь на зимнее отопление.

Теги:
#Социальные выплаты #Днепропетровская область #Каритас #ВПЛ #Денежная помощь