Кто из ВПЛ может рассчитывать на почти 11 тыс грн новой денежной помощи
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Для регистрации нужно отправить справку ВПЛ
ВПЛ, переехавшие в Павлоград или в такой район Днепропетровской области, могут получить денежную выплату. Сумма помощи составляет 10 800 гривен.
Выплата осуществляется благотворительным фондом Каритас-Спес, говорится в канале "КАРИТАС-СПЕС Павлоград Костел" в Telegraf. В то же время помощь предоставляется в рамках "Проекта экстренного реагирования на последствия боевых действий в Украине".
Кто может ее получить
На выплату в 10 800 гривен на человека рассчитывают те, кто соответствует всем трем критериям:
- наличие справки ВПЛ в г. Павлоград или Павлоградском районе, выданной не ранее 30 дней на момент регистрации (не ранее 21 сентября 2024);
- прописка в Гродовской, Кураховской, Новогродовской, Селидовской, Покровской или Мирноградской территориальной общине;
- не получали и не регистрировались на аналогичную помощь с мая 2024 года.
Чтобы получить денежную помощь, заявителю нужно отправить фото справки ВПЛ в Viber на номер: 099 555 41 69.
Эти средства направлены на семью, так что если все ее члены зарегистрированы по одному адресу, справки можно отправить с одного номера.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ВПЛ в Днепропетровской области, и не только им, получить денежную помощь на зимнее отопление.