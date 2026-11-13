Перший сніг накрив Львівщину. Куди він піде далі (відео і карта)
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Цього ж дня засніжило й в інших містах області
У п’ятницю, 13 листопада, на Львівщині випав перший сніг. У обласному центрі пролітають перші несміливі сніжинки, а інші населені пункти області засніжило по-справжньому.
Відео першого снігу у Львівській області публікують у мережі. Якщо у Львові сніговий покрив не утворюється, то Східницю буквально засипав мокрий сніг. Також перші снігопади зафіксували у Дрогобичі, Самборі, Городку, Трускавці.
За даними прогнозу опадів ventusky, ближче до 17:00 13 листопада, сніг пошириться також на Івано-Франківщину.
О 20 годині п'ятниці, за прогнозами, снігова погода переміститься, на Львівщині сніг припиниться, може сніжити в Чернівецькій області.
Нагадаємо, 7 листопада перший сніг накрив кілька інших регіонів України. Опади зафіксували в Харкові, Полтаві, Дніпрі та інших містах. Однак невдовзі замість снігу почався дощ.
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