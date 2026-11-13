Перший сніг накрив Львівщину. Куди він піде далі (відео і карта)

Цього ж дня засніжило й в інших містах області

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У п’ятницю, 13 листопада, на Львівщині випав перший сніг. У обласному центрі пролітають перші несміливі сніжинки, а інші населені пункти області засніжило по-справжньому.

Відео першого снігу у Львівській області публікують у мережі. Якщо у Львові сніговий покрив не утворюється, то Східницю буквально засипав мокрий сніг. Також перші снігопади зафіксували у Дрогобичі, Самборі, Городку, Трускавці.

За даними прогнозу опадів ventusky, ближче до 17:00 13 листопада, сніг пошириться також на Івано-Франківщину.

Карта опадів 17:00 13.11.2026. Джерело: ventusky

О 20 годині п'ятниці, за прогнозами, снігова погода переміститься, на Львівщині сніг припиниться, може сніжити в Чернівецькій області.

Карта опадів 20:00 13.11.2026. Джерело: ventusky

Нагадаємо, 7 листопада перший сніг накрив кілька інших регіонів України. Опади зафіксували в Харкові, Полтаві, Дніпрі та інших містах. Однак невдовзі замість снігу почався дощ.

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