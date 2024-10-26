"Росте попит, а з ним і ціни": який з овочів здорожчав втричі в Україні

Тепер борщ чи корисну вечерю готувати дорожче

В Україні продовжують зростати ціни на овочі та інші харчові продукти. Так, здорожчання не оминуло різних видів капусти: від цвітної до білокачанної.

Про це "Телеграфу" повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів. За її словами, наразі на ринку овочів склалась цікава ситуація.

"Окрім білоголової капусти, яка традиційно домінує, зростає попит на інші види капусти, такі як цвітна, броколі, брюссельська та савойська. Частка цих різновидів залишається значно меншою порівняно з білоголовою, однак їх популярність зростає завдяки здоровому харчуванню та збільшенню попиту в закладах громадського харчування",- каже Тетяна Попович.

За її словами, ціни на всі види капусти виросли в порівнянні з минулим сезоном. Так, білоголова капуста подорожчала більш ніж втричі, а от зростання цін для броколі та цвітної капусти відбулось на рівні 20-25%. Здорожчання цих продуктів частково пов'язано з високими виробничими витратами, а також зі збільшенням попиту на ці види капусти в дієтичному харчуванні.

Так, білоголова капуста на оптовому ринку "Шувар" нині коштує в середньому 21 грн/кг, минулого року ціна була 5,8 грн/кг. Вартість броколі в середньому 105 грн/кг, минулого року ціна була 77,5 грн/кг, савойської капусти 35 грн/кг, минулого року 22,5 грн/кг.

"Найпопулярніші різновиди капусти нині – це цвітна, яка стабільно популярна завдяки своїм корисним властивостям, броколі — демонструє найбільший попит серед усіх нетрадиційних видів капусти через популярність в дієтичних раціонах, савойська — популярна серед любителів кулінарних експериментів та брюссельська — має стабільний попит у спеціалізованих магазинах та ресторанах", — пояснює експерт.

Вона додає, що наразі білоголова капуста займає понад 75% ринку капусти в Україні, тоді як інші види складають близько 25%, проте ця частка поступово зростає.

Попович наводить кілька факторів, що призвели до здорожчання:

Кліматичні умови. Спека влітку вплинула на врожайність, зокрема білоголової капусти, що призвело до зростання цін.

Збільшення вартості енергії та логістики. Це вплинуло на всі види капусти, особливо ті, що потребують контролю температури під час зберігання та транспортування.

Попит на здорове харчування. Зростання популярності дієт з низьким вмістом вуглеводів підвищило попит на броколі та цвітну капусту.

Імпорт. Капуста в Україні переважно вітчизняна, однак зростає імпорт броколі та цвітної капусти, оскільки попит на ці види перевищує місцеве виробництво.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці дивуються різкому зростанню вартості продуктів.