"Растет спрос, а с ним и цены": какой из овощей подорожал втрое в Украине

Теперь борщ или полезный ужин готовить дороже

В Украине продолжают расти цены на овощи и другие продукты питания. Так, подорожание не обошло разных видов капусты: от цветной до белокочанной.

Об этом "Телеграфу" сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Львова. По ее словам, сейчас на рынке овощей сложилась любопытная ситуация.

"Кроме белоголовой капусты, которая традиционно доминирует, растет спрос на другие виды капусты, такие как цветная, брокколи, брюссельская и савойская. Доля этих разновидностей остается значительно меньше по сравнению с белокочанной, однако их популярность растет благодаря здоровому питанию и увеличению спроса в заведениях", – говорит Татьяна Попович.

По ее словам, цены на все виды капусты выросли по сравнению с прошлым сезоном. Так, белокочанная капуста подорожала более чем в три раза, а вот рост цен для брокколи и цветной капусты произошел на уровне 20-25 %. Подорожание этих продуктов отчасти связано с высокими производственными затратами, а также с увеличением спроса на эти виды капусты в диетическом питании.

Так, белокочанная капуста на оптовом рынке "Шувар" сейчас стоит в среднем 21 грн/кг, в прошлом году цена была 5,8 грн/кг. Стоимость брокколи в среднем 105 грн/кг, в прошлом году цена была 77,5 грн/кг, савойской капусты 35 грн/кг, в прошлом году – 22,5 грн/кг.

"Самые популярные разновидности капусты сейчас — это цветная, которая стабильно популярна благодаря своим полезным свойствам, брокколи — демонстрирует наибольший спрос среди всех нетрадиционных видов капусты из-за популярности в диетических рационах, савойская — популярная среди любителей кулинарных экспериментов и брюссельская — имеет стабильный ресторанах", — объясняет эксперт.

Она добавляет, что в настоящее время белокочанная капуста занимает более 75% рынка капусты в Украине, в то время как другие виды составляют около 25%, однако эта доля постепенно растет.

Попович называет несколько факторов, приведших к подорожанию:

Климатические условия. Жара летом повлияла на урожайность, в частности белокочанной капусты, что привело к росту цен.

Увеличение стоимости энергии и логистики. Это повлияло на все виды капусты, особенно требующие контроля температуры во время хранения и транспортировки.

Спрос на здоровое питание. Рост популярности диет с низким содержанием углеводов повысил спрос на брокколи и цветную капусту.

Импорт. Капуста в Украине преимущественно отечественная, однако растет импорт брокколи и цветной капусты, поскольку спрос на эти виды превышает местное производство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы удивляются резкому росту стоимости продуктов.