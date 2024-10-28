Кіло картоплі за 50 гривень? Чи можливо це

На врожай вплинула засуха

На українському ринку ціни на картоплю є досить високими і є ймовірність подальшого здорожчання.

Підстав для стрибка вартості до 50 гривень наразі немає. Про це сказав заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький

"По картоплі дійсно настільки сильно вплинула засуха, що суттєво зменшився врожай, у порівнянні з попереднім роком, і це було одним з факторів підняття ціни. Разом з тим ми бачимо, що вона на цьому рівні, 25 гривень гуртова, 30 гривень роздрібна, вже 3 – 4 тижні тримається та не змінюється. Ми вважаємо, що вона і не буде далі змінюватися", — зазначає Тарас Висоцький.

За його словами, українцям не варто очікувати на те, що картопля може коштувати 50 гривень. Цінник у 25-30 гривень є достатнім, аби покрити собівартість та імпортувати.

Однак здешевшання овочу не прогнозується, а ближче до весни наступного року її вартість може і зрости.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з овочів здорожчав втричі в Україні. Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові пояснила, на що та чому відбувся серйозний ріст цін.