Кило картофеля за 50 гривен? Возможно ли это

На урожай повлияла засуха

На украинском рынке цены на картофель достаточно высоки и есть вероятность дальнейшего подорожания.

Оснований для скачка стоимости до 50 гривен пока нет. Об этом сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий

"По картофелю действительно настолько сильно повлияла засуха, что существенно уменьшился урожай, по сравнению с предыдущим годом, и это было одним из факторов поднятия цены. Вместе с тем мы видим, что она на этом уровне, 25 гривен оптовая, 30 гривен розничная, уже 3 – 4 недели держится и не меняется. Мы считаем, что она и не будет дальше меняться", – отмечает Тарас Высоцкий.

По его словам, украинцам не стоит ожидать, что картофель может стоить 50 гривен. Ценник в 25-30 гривен является достаточным, чтобы покрыть себестоимость и импортировать.

Однако удешевление овоща не прогнозируется, а ближе к весне следующего года его стоимость может возрасти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что один из овощей подорожал втрое в Украине. Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове объяснила, на что и почему произошел серьезный рост цен.