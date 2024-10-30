Некоторые пенсионеры могут получить значительную прибавку к выплате в ноябре

Надо отвечать определенным условиям

Пенсионерам в Украине могут увеличить выплаты с помощью разных надбавок. Одна из них осуществляется от ООН.

Такая выплата будет предоставляться пожилым лицам до конца текущего года. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Чтобы оформить такую выплату, пенсионеру нужно отвечать основному требованию, а именно то, что лицо должно проживать в зоне активных или возможных боевых действий. Такие регионы будет определять Министерство реинтеграции Украины.

"Перечень получателей выплат определяется с учетом информации, содержащейся в базах данных Пенсионного фонда Украины", — пояснили в ПФУ.

В то же время есть другие условия для начисления такой надбавки:

пенсия лица должна быть меньше 3 250 гривен;

лицо не получало денежную помощь от государства или благотворительных организаций с 1 марта 2023 года.

Сумма такой выплаты составляет разницу между 3250 гривен и текущей пенсией лица и будет начисляться автоматически.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, планируют ли в Украине повышать возраст для выхода на пенсию.