Некоторые пенсионеры могут получить значительную прибавку к выплате в ноябре
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Надо отвечать определенным условиям
Пенсионерам в Украине могут увеличить выплаты с помощью разных надбавок. Одна из них осуществляется от ООН.
Такая выплата будет предоставляться пожилым лицам до конца текущего года. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Чтобы оформить такую выплату, пенсионеру нужно отвечать основному требованию, а именно то, что лицо должно проживать в зоне активных или возможных боевых действий. Такие регионы будет определять Министерство реинтеграции Украины.
"Перечень получателей выплат определяется с учетом информации, содержащейся в базах данных Пенсионного фонда Украины", — пояснили в ПФУ.
В то же время есть другие условия для начисления такой надбавки:
- пенсия лица должна быть меньше 3 250 гривен;
- лицо не получало денежную помощь от государства или благотворительных организаций с 1 марта 2023 года.
Сумма такой выплаты составляет разницу между 3250 гривен и текущей пенсией лица и будет начисляться автоматически.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, планируют ли в Украине повышать возраст для выхода на пенсию.