Борщ стає дорожчим: ціна на популярний овоч зросла втричі

Є актуальні ціни в Metro, Auchan та Megamarket

Разом з популярним овочем, в Україні продовжує дорожчати морква. Така позитивна динаміка цін може протриматись і надалі, але за однієї умови.

Причиною підвищення вартості стало зростання торгової активності, адже моркву стали закуповувати з метою закладання її на зберігання. Це роблять як і оптові компанії, так і населення, як кажуть аналітики проєкту EastFruit.

Наразі кілограм якісної моркви фермери з основних регіонів виробництва продають по 18-25 гривень. Ціна за тиждень виросла на 12%. Галузеві експерти наголошують, що здорожчання відбуватиметься виключно у сегменті якісної моркви.

"Зазначимо, що на даний момент ціни на якісну моркву в Україні вже в середньому в 3,3 рази вищі, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни на моркву за умови збереження сучасних темпів збуту", — резюмували аналітики.

Ціни на моркву в магазинах

Згідно з даними сайту Мінфін, середня ціна на 1 кг моркви складає 26,53 гривні. Місяцем раніше овоч був дешевшим на 10,52 гривні, тобто коштував 16,01 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які два популярні продукти продовжують дорожчати в Україні.