Борщ становится дороже: цена на популярный овощ выросла втрое

Есть актуальные цены в Metro, Auchan и Megamarket

Вместе с популярным овощем, в Украине продолжает дорожать морковь. Такая положительная динамика цен может продержаться и дальше, но при одном условии.

Причиной повышения стоимости явился рост торговой активности, ведь морковь стали закупать с целью закладки ее на хранение. Это делают как оптовые компании, так и население, как говорят аналитики проекта EastFruit.

Пока килограмм качественной моркови фермеры из основных регионов производства продают по 18-25 гривен. Цена за неделю выросла на 12%. Отраслевые эксперты подчеркивают, что подорожание будет происходить исключительно в сегменте качественной моркови.

"Отметим, что на данный момент цены на качественную морковь в Украине уже в среднем в 3,3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом некоторые производители планируют и дальше повышать цены на морковь при условии сохранения современных темпов сбыта", — резюмировали аналитики.

Цены на морковь в магазинах

Согласно данным сайта Минфин, средняя цена на 1 кг моркови составляет 26,53 гривны. Месяцем ранее овощ был дешевле на 10,52 гривны, то есть стоил 16,01 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие два популярных продукта продолжают дорожать в Украине.