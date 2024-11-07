Деякі українці можуть одержати майже 11 тисяч гривень

Реєстрація триватиме всього два дні

Особи, що повернулись з-за кордону та ті, що переїхали в інші області України з початком повномасштабного вторгнення, а потім повернулись на місце проживання, можуть отримати грошову допомогу.

Таку виплату можуть оформити особи в Олександрійській громаді Кіровоградської області. Вона надаватиметься гуманітарною організацією УВКБ ООН, як йдеться у повідомленні від "Олександрія Допомога переселенцям" у Telegram-каналі.

Хто має право на грошову допомогу

Виплату в розмірі 10,8 тисячі гривень ((3,6 тис. гривень на одну особу протягом трьох місяців) можуть отримати:

особи, які повернулися з-за кордону в Україну після вимушеного переміщення;

громадяни, які переїздили з 24 лютого 2022 року в інші регіони та повернулися на постійні місця проживання.

Водночас їм потрібно відповідати одному з цих критеріїв:

родина складається тільки з одного з батьків та дітей до 18 років, які проживають разом з особами віком від 55 років;

родину очолює самотня чи кілька людей похилого віку від 55 років, літня людина з однією дитиною або кількома неповнолітніми дітьми;

родина має у складі одного чи кількох членів з особливими потребами: тяжкі хвороби, інвалідність.

Варто зауважити, що участь у програмі можуть брати ті сім'ї, в яких дохід не більше 5,4 тис грн на одного члена родини, а також ті, що раніше не отримували гроші від міжнародних та благодійних організацій.

Реєстрація на виплату проходитиме у м. Олександрія, вул. Поштова, 9 протягом 7-8 листопада з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як деяким ВПО, що виїхали із зони бойових дій, отримати грошову допомогу.