Некоторые украинцы могут получить почти 11 тысяч гривен помощи

Регистрация будет длиться всего два дня

Лица, вернувшиеся из-за границы и и те, кто переехал в другие области Украины с началом полномасштабного вторжения, а затем вернулись на место жительства, могут получить денежную помощь.

Такую выплату могут оформить лица в Александрийской общине Кировоградской области. Она будет предоставляться гуманитарной организацией УВКБ ООН, говорится в сообщении от "Александрия Помощь переселенцам" в Telegram-канале.

Кто имеет право на денежную помощь

Выплату в размере 10,8 тысяч гривен (3,6 тыс. гривен на одного человека в течение трех месяцев) могут получить:

лица, вернувшиеся из-за границы в Украину после вынужденного перемещения;

граждане, которые переезжали с 24 февраля 2022 в другие регионы и вернулись на постоянные места жительства.

В то же время, им нужно соответствовать одному из этих критериев:

семья состоит только из одного родителя и детей до 18 лет, проживающих вместе с лицами в возрасте от 55 лет;

семью возглавляет одинокий или несколько пожилых людей от 55 лет, пожилой человек с одним ребенком или несколькими несовершеннолетними детьми;

семья имеет в составе одного или нескольких членов с особыми потребностями: тяжелые болезни, инвалидность.

Следует отметить, что участие в программе могут принимать те семьи, в которых доход не более 5,4 тыс. грн на одного члена семьи, а также ранее не получавшие деньги от международных и благотворительных организаций.

Регистрация на выплату будет проходить в г. Александрия, ул. Почтовая, 9 в течение 7-8 ноября с 10:00 до 16:00.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как некоторым ВПЛ, выехавшим из зоны боевых действий, получить денежную помощь.