Цей тиждень може стати визначальним для гривні: що буде з курсом долара

Тема виборів президента в США впливає на настрої українського населення

У США пройшли вибори й населення України активно обговорює тему впливу такої новини на курс долара. Прогноз експерта не оптимістичний.

Цей тиждень може стати визначальним на найближчі 4 роки для гривні й майбутнього України. Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН.

5 листопада у США відбулись вибори й ця держава є найбільшим нашим фінансовим партнером, за словами Пендзина. Перемога Дональда Трампа принесе Україні скорочення обсягів фіндопомоги, але цей фактор не одразу вплине на наш валютний ринок.

Тож 6-7 листопада відбулось невелике коливання курсу долара через панічні хвилювання населення. Водночас, якби показники зафіксувались на одному рівні, то все одно б знайшлись умови, які б вплинули на здорожчання валюти.

Курс долара в Україні станом на 8 листопада

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 8 листопада, середній курс долара в українських банках становить 41,20 грн (купівля) та 41,70 (продаж). Готівковий курс — 41,54 (купівля) та 41,58 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3589 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли курс долара в Україні може вирости до майже 48 гривень.