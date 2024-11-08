Эта неделя может стать определяющей для гривны: что будет с курсом доллара

Тема выборов президента в США влияет на настроения украинского населения

В США прошли выборы и население Украины активно обсуждает тему влияния такой новости на курс доллара. Прогноз эксперта не оптимистичен.

Эта неделя может стать определяющей на ближайшие 4 года для гривны и будущего Украины. Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передаёт ТСН.

5 ноября в США прошли выборы, и это государство является крупнейшим нашим финансовым партнером, по словам Пендзина. Победа Дональда Трампа принесет Украине сокращение объемов финпомощи, но этот фактор не сразу повлияет на наш валютный рынок.

Так что 6-7 ноября произошло небольшое колебание курса доллара из-за панических волнений населения. В то же время, если бы показатели зафиксировались на одном уровне, то все равно нашлись бы условия, повлиявшие б на подорожание валюты.

Курс доллара в Украине по состоянию на 8 ноября

По данным портала "Минфин", в пятницу, 8 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,20 грн (покупка) и 41,70 (продажа). Наличный курс — 41,54 (покупка) и 41,58 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3589 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда курс доллара в Украине может вырасти почти до 48 гривен.