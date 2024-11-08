ООН расширила программу денежной помощи: кто теперь ее получит

Ее можно получить на банковскую карту или через Укрпочту

В Украине действует программа дополнительной денежной для жителей прифронтовых территорий от World Food Programme (Всемирная продовольственная программа ООН). Она расширила список лиц, которые теперь будут иметь право на эту выплату.

Размер такого начисления составляет разницу между определенной суммой и размером социальной помощи от государства, получаемого лицом. Об этом сообщили на правительственном портале.

В 2024 году денежную помощь от ООН могут получить те, кто раньше уже имел право на нее и теперь лица без пенсии, взрослые и дети с инвалидностью, отвечающие этим критериям:

обитают на территориях активных или возможных боевых действий;

получают социальную помощь менее 3250 грн в месяц;

не получают пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

не получают международной целевой денежной поддержки от других международных организаций при оказании помощи.

Сумма выплаты составляет разницу между 3250 гривен и суммой помощи от государства, уже начисляемого украинцу. А средства будут перечислены на банковский счет или через Укрпочту.

Для регистрации на эту выплату лицу не нужно никуда обращаться, ведь списки формируются на основании имеющейся информации в государственных реестрах.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что некоторые украинцы могут получить денежную помощь на аренду жилья.