"Динамо" — РФШ: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Київський клуб прощається з єврокубками

У четвер, 30 січня, "Динамо" проведе свій останній єврокубковий поєдинок у сезоні 2024/25. Напередодні кияни розпочали другий тренувальний збір у Туреччині.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцією матчу "Динамо" — РФШ. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Динамо" — РФШ (оновлюється)

Новини перед грою

Матч "Динамо" — РФШ відбудеться у Гамбурзі (Німеччина) на "Фолькспаркштадіоні". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру у прямому етері, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Напомним, по итогам семи туров Лиги Европы "Динамо" набрало одно очко и досрочно прекратило борьбу за выход в плей-офф ЛЕ. В первой игре Бело-синие разгромно уступили "Лацио" (0:3), после чего столичная команда проиграла "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем пропустили 4 гола от "Ференцвароша" (0:4). В 5-м туре киевляне потерпели поражение от "Виктории" (1:2), а в 6-м — от "Реала Сосьедад" (0:3). В 7-м туре столичная команда вырвала ничью у "Галатасарая" (3:3).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию Лиги чемпионов, проиграв в последнем раунде отбора.